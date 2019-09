Smog: Chiang Mai will von Shanghai lernen

CHIANG MAI: Beim Besuch von Chiang Mais Gouverneur Supachai Iamsuwan in der Partnerstadt Shanghai waren Schwerpunkte der Gespräche Tourismus und Luftverschmutzung.

Chiang Mais Provinzgouverneur besuchte Shanghai auf Einladung des chinesischen Generalkonsulats in Chiang Mai, um die Beziehung zwischen den Partnerstädten zu fördern und die Zusammenarbeit zu suchen. Beim jährlichen Smogproblem will Chiang Mai von den Erfahrungen in Shanghai lernen. Supachai informierte sich über die von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelte Lösung für Dunstprobleme mit dem Einsatz wissenschaftlicher Technologien. Der Provinzgouverneur rief zur Zusammenarbeit bei der Herstellung von Nanofiltern und Sicherheitsräumen auf, um das Smogproblem in Chiang Mai zu beseitigen. Darüber hinaus wollen beide Städte den Tourismus mit Schwerpunkt auf Studienreisen fördern.