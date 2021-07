Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Die Central Group, der Betreiber der gleichnamigen Shopping Malls, empfängt „Sandbox“-Touristen auf Phuket mit der „Shopcation Exclusive Privileges“-Aktion, im Rahmen dieser sie spezielle Angebote von teilnehmenden Branchen der Central Group erhalten.

Mit der Kampagne, die vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2021 läuft, will der Einzelhandelsgigant ausländische Besucher in der Inselprovinz willkommen heißen und sie zum Einkaufen in seinen Einkaufszentren animieren.



Die Werbeaktion wird auch von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) unterstützt. Auf einer Pressekonferenz zum Auftakt der Kampagne zeigte sich der stellvertretende TAT-Gouverneur Chattan Kunjara Na Ayudhya erfreut, dass sich viele Branchen an dem Programm beteiligen, um den Tourismus und die brachliegende Wirtschaft der Insel anzukurbeln.



Im Rahmen der „Shopcation Exclusive Privileges“-Kampagne können Phuket-Touristen von speziellen Rabatten und Gutscheinen profitieren, zum Beispiel von Central Department Store (Central Retail), Central Shopping Centre (Central Pattana), Centara Hotels and Resorts, Tops, Central Food Hall, Supersports und anderen teilnehmenden Geschäftssparten der Gruppe wie CRC Sports, Central Restaurants Group und Central Marketing Group.Informationen zu den Privilegien erhalten Touristen online unter www.centralgroup.com/en/specialtouristvisa.



Busaba Chirathivat, geschäftsführende Vizepräsidentin der Abteilung Unternehmenskommunikation der Central Group, betonte gegenüber der Presse, dass die Central Group und alle zum Konzern gehörenden Tochterunternehmen bemüht sind, die Tourismusindustrie während der Covid-19-Situation zu unterstützen und die thailändische Wirtschaft anzukurbeln.



„Wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, an dem jeder lernen sollte, sich gegenseitig zu unterstützen und belastbarer zu werden, um die Krise in eine Chance umzuwandeln. Von der Shopcation Exclusive Privileges-Kampagne wird sowohl der öffentliche Sektor als auch der Handel profitieren mit dem Ziel, die Krise gemeinsam zu überwinden“, so Khun Bussaba.