Von: Björn Jahner | 16.12.22

Das Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Patong teilte der Presse mit, dass der „Sexy Run on the Beach“ am kommenden Sonntag (18. Dezember 2022) von 16.00 bis 18.00 Uhr stattfinden wird.

Teilnehmen können alle Geschlechter und Altersgruppen, die bereit sind, gemeinsam eine unvergessliche sportliche Erfahrung zu machen.

Die Laufstrecke ist etwa drei Kilometer lang und führt am Strand entlang.

Die Teilnehmer können nach Aussage der Veranstalter alles tragen, was ihr Selbstvertrauen stärkt.

Wer sich für die Teilnahme anmeldet, wird am 18. Dezember 2022 von 16.00 bis 18.00 Uhr an der Sea Pearl-Kreuzung registriert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Gewinner des Wettbewerbs erhalten anstelle von Bargeld einen Gutschein oder Coupon für den Kauf von Produkten im 69 Slam Shop, wobei die Plätze 1 bis 3 folgende Preise erhalten werden.

1. Preis 5.000 Baht

2. Preis 3.000 Baht

3. Preis 2.000 Baht

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 087-686.9535.