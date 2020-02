Schwimmender Markt in Lopburi

Von: Björn Jahner | 09.02.20

Kunsthandwerk, landwirtschaftliche Erzeugnisse und jede Menge Thai Food bietet der neue Floating Market in der Provinz Lopburi. Foto: Tourism Authority of Thailand

THAILAND: Im Bezirk Ban Mi der Provinz Lopburi in der Zentralregion Thailands wurde mit dem Bang Kham Floating Market eine neue Touristenattraktion offiziell eröffnet.

Der Schwimmende Markt befindet sich am Ufer des Bang Kham River am Wat Khung Tha Lao und entstand in Zusammenarbeit zwischen dem buddhistischen Tempel und der Flussgemeinschaft. Der Markt dient den lokalen Farmern und Einwohnern als Plattform, auf der sie ihre landwirtschaftlichen Produkte, Kunsthandwerk sowie natürlich jede Menge thailändische Speisen zum Kauf anbieten und Einkommen generieren können. Besuchern wird auch die Möglichkeit geboten, Rundfahrten auf dem Fluss mit Longtailbooten zu unternehmen, die Platz für 15 Fahrgäste bieten.

Unterstützt wird das Projekt zudem von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) und der Provinzverwaltung Lopburi, die den Markt als neue Touristenattraktion vermarkten. Der Bang Kham Floating Market hat an jedem Wochenende sowie an Feiertagen von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Auskünfte erteilt das TAT-Lokalbüro in Lopburi unter der Rufnummer 036-770.096-7.