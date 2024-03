Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.24

Die Elefantenschutzgebiete Thailands stehen im Spannungsfeld zwischen Tierschutz und den Herausforderungen des Tourismus. Foto: Amazing Thailand Health And Wellness (tat)

PHUKET: Nach einem Bericht der Bangkok Post steht ein Schweizer, der beschuldigt wird, eine thailändische Frau am Strand angegriffen zu haben, nun vor erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten. Die thailändische Einwanderungsbehörde hat sein Geschäftsvisum widerrufen und ihn als Bedrohung für die Gesellschaft eingestuft. Dies folgt auf einen Zwischenfall, der weite Kreise zog und nun zu einer Vielzahl an Anschuldigungen führt.

Der Vorfall, der zum Visumsentzug des Schweizers führte, ereignete sich am Strand von Phuket. Er soll Dr. Thandao Chandam, eine junge Ärztin, getreten haben, während sie mit einer Freundin den Vollmond am Strand von Yamu betrachtete. Es wurde angenommen, dass die Frauen unbefugt auf seinem Grundstück waren, was sich später jedoch als Missverständnis herausstellte, da der Zugang zum Strand illegal auf öffentlichem Gelände erbaut worden war.

Nach dem Vorfall entschuldigten sich der Schweizer und seine Frau, wobei er beteuerte, nicht getreten, sondern ausgerutscht zu sein. Dennoch wurde gegen ihn wegen körperlicher und psychischer Gewalt ermittelt, und es kam zu weiteren Anschuldigungen bezüglich seines vergangenen Fahrverhaltens gegenüber einem Krankenwagen.

Erweiterte Ermittlungen um Tierschutz

Die Untersuchungen gegen den Schweizer beinhalten nicht nur den direkten körperlichen Angriff, sondern erstrecken sich ebenso auf seine Elefantenschutzstiftung. Aufgrund des Verdachts, dass diese Stiftung für unrechtmäßige Aktivitäten genutzt wurde, haben die Behörden deren Auflösung beantragt. Diese Entwicklung wirft ein Licht auf die Herausforderungen und Verantwortlichkeiten, die mit dem Betrieb von Tierschutzorganisationen in Thailand verbunden sind.

Die Elefanten im Schutzpark wurden als gesund und registriert bestätigt. Dennoch wurden weitere Überprüfungen der Einrichtung und der persönlichen Finanzen des Schweizers angekündigt, einschließlich der Untersuchung seiner Bankkonten. Zudem wurden die Lizenzen für eine Pistole und ein Gewehr, die auf seinen Namen und die Stiftung registriert waren, widerrufen. Diese Maßnahmen reflektieren die ernsthafte Betrachtung der Situation durch die Behörden und den umfassenden Ansatz der Ermittlungen.

Die komplexe Beziehung zwischen Tierschutz und Tourismus

Thailand ist weltweit bekannt für seine Elefantenschutzgebiete und -parks, die oft als Vorzeigebeispiele für Tierschutz im Tourismussektor gelten. Doch Fälle wie dieser werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen und ethischen Fragen, die im Spannungsfeld zwischen Tierschutz, Tourismus und den Rechten der Menschen stehen.