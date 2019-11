Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.19

PHUKET: Die Schweizer Ruedi Wild bei den Männern und Imogen Simmonds bei den Frauen gewannen am Sonntag den 26. Laguna Phuket Triathlon (LPT).

Wild überquerte als Erster die Ziellinie in 2:21:07 Stunden, knapp zwei Minuten vor seinem härtesten Konkurrenten Michael Raelert aus Deutschland. Dritter wurde der Pole Krzysztof Hadas mit einer Zeit von 2:26:20. Simmonds gewann in 2:33:14 Stunden, gefolgt von Emma Pallant aus Großbritannien in 2:39:31 und der Australierin Dimity Lee-Duke in 2:46:12 Stunden. In Phuket gingen mehr als 1.000 Triathleten aus 51 Ländern an den Start. Sie hatten 1,8 Kilometer Schwimmen, 50 Kilometer Radfahren und 12 Kilometer Laufen zu bewältigen und konnten 20.000 US-Dollar gewinnen.

„Es fühlte sich heute unglaublich an", freute sich Wild nach seinem Sieg. „LPT ist für mich wie ein zweites Zuhause. Ich fühle mich hier sehr wohl mit all den Menschen und tollen Erinnerungen aus der Vergangenheit, besonders zum dritten Mal gewonnen zu haben. Ich bin sehr glücklich und hoffe, nächstes Jahr wieder zu kommen! " Simmonds sagte, sie fühle sich „ein bisschen überwältigt" von ihrem Triumph. „Es war großartig, zu LPT zurückzukehren und das Jahr mit einem guten Rennen abzuschließen. Die Menge, die uns unterstützt hat, war unglaublich, also danke! “