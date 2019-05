Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.19

PHUKET: Aus dem Sand am Strand Kalim in Patong tritt eine schwarze Brühe aus und verschmutzt das Meerwasser.

Erneut scheinen ungeklärte Abwässer die See zu erreichen. Vor gut einer Woche wurde das Meer in Na Jomtien bei Pattaya in eine schwarze Lagune verwandelt, davor flossen mehrfach Abwässer in Phuket ins Meer. Ein auf Facebook veröffentlichtes Video von dem Schwarzwasser wurde weit verbreitet und entsprechend kommentiert. Die Abwässer sollen laut „Thai Visa“ aus einem Rohr kommen, das vom Sand verdeckt wird. Beamte waren am Sonntagabend vor Ort und haben Wasserproben entnommen.