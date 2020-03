Von: dpa | 22.03.20

PHUKET: Es ist wie ein Klassentreffen der B-Prominenz: Sat.1 zeigt ab Ende März die Realityshow „Promis unter Palmen“, die auf Phuket im Süden Thailands gedreht wird.

Unter anderem mit dabei: Schauspielerin Désirée Nick („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“), Ex-Richter Ronald Schill („Promi Big Brother“), Bastian Yotta („Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies“) und Selfmade-Millionärin Claudia Obert („Promi Shopping Queen“) gehören zum Kreis der zehn Auserwählten. Dem Gewinner winken 100.000 Euro. Dafür müssten die Celebritys an ihre Grenzen gehen – „mental und physisch“, drohte Sat.1 bereits drei Wochen vor dem Start der neuen TV-Show an. 60 Kameras werden auf Schritt und Tritt die Teilnehmer verfolgen, die sich eine prachtvolle Villa am Strand von Phuket teilen dürfen. „Promis unter Palmen“, sechs Folgen ab 25. März um 20.15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.