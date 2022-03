BANGKOK/PHUKET: ThaiI Smile Airways bietet internationalen Reisenden ab sofort einmal täglich einen Sonderflug zwischen Bangkok und Phuket zur Unterstützung des „Phuket Sandbox“-Einreiseprogramms an.

Der Sonderflug steht nur internationalen Passagieren zur Verfügung, die über die thailändische Hauptstadt reisen oder umsteigen.

Der Hinflug (WE8750) startet um 09.00 Uhr vom internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok und landet um 10.25 Uhr in Phuket.

Seit dem 25. Februar bedient Thai Smile auch die beiden Flugrouten Chiang Mai–Bangkok und Bangkok–Trang.

Die Strecke Chiang Mai–Bangkok wird zweimal täglich bedient. Der Morgenflug (WE1175) startet in Chiang Mai um 08.30 Uhr und erreicht den internationalen Flughafen Don Mueang in Bangkok um 09.45 Uhr, der Rückflug (WE1176) startet in Bangkok um 10.25 Uhr und erreicht Chiang Mai um 11.35 Uhr.

Der Nachmittagsflug (WE1173) startet in Chiang Mai um 16.30 Uhr und landet in Bangkok um 17.45 Uhr. Der Rückflug (WE1174) erfolgt um 18.25 Uhr, Landung in Chiang Mai um 19.35 Uhr.

Die Flugroute Bangkok–Trang wird einmal täglich bedient. Der Hinflug (WE255) startet um 11.00 Uhr vom internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok und landet um 12.30 Uhr auf dem Flughafen Trang. Der Rückflug (WE256) erfolgt um 13.00 Uhr, Bangkok ist um 14.30 Uhr erreicht.

Auskünfte erhalten Sie unter der Kurzwahl 1181 und unter der Rufnummer 02-118.8888. Weitere Infos bei Thaismileair.com.