Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.18

PHUKET: Eine 48 Jahre alte Russin hat sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr vom siebten Stock ihres Condoapartments in den Tod gestürzt.

Die Frau hatte seit Mitte Oktober in dem Condominium in Wichit gelebt. Am Mittwoch hatte sie Mitarbeiter des Apartmenthauses kontaktiert. Sie sei krank und müsse ein Hospital aufsuchen. Als die Ambulanz kam, wollte sie nicht einsteigen und verschloss die Tür ihres Zimmers. Wenig später stürzte sie sich in die Tiefe. Die Polizei fand in dem Apartment keine Anzeichen eines Kampfes oder eines Raubs, aber Medikamente. Die Polizei geht von einem Suizid aus, weil die Russin offenbar gesundheitliche Probleme hatte. Die Leiche wurde zur weiteren Untersuchung in das Hospital Vachira Phuket gebracht.