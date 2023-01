PATTAYA: Ein russischer Staatsbürger, schätzungsweise 35 bis 40 Jahre alt, verursachte am Montag (16. Januar 2023) in den frühen Morgenstunden in einer 7-Eleven-Filiale in der Pattaya Walking Street im Süden der Stadt Chaos.

Laut Augenzeugen soll der Mann das Geschäft erheblich zerstört, einen Angestellten verletzt und hohen Sachschaden verursacht habe, bevor er von vor der Filiale stationierten Motorradtaxifahrern überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.

Berichten zufolge war der Mann über den Preis für Trinkwasser, etwa 10 Baht, verärgert.