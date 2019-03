Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.19

PHUKET: Ein in seinem Heimatland wegen illegaler Finanzgeschäfte mit Haftbefehl gesuchter Russe hat sich über drei Jahre in Phuket versteckt.

Jetzt wurde der 36-Jährige von der Immigration auf der Ferieninsel verhaftet. Am 7. Oktober 2015 wurde in Russland ein Haftbefehl ausgestellt, weil er über Finanzgeschäfte einen Schaden in Höhe von umgerechnet 235 Millionen Baht angerichtet haben soll. Der Russe floh nach Thailand und führte seine illegalen Geschäfte von Phuket aus weiter. Nach Angaben des Leiters der Immigration, Surachate Hakparn, reiste der Gesuchte mit einem Touristenvisum nach Thailand. Er wird jetzt nach Russland abgeschoben.