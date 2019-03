Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.19

THAILAND: Die Regierung will den Tourismus im Östlichen Wirtschaftskorridor (EC) stärker fördern.

Die drei Inseln Koh Si Chang in Chonburi, Koh Samet in Rayong und Koh Chang in Trat sollen besonders für sogenannte Qualitätstouristen beworben werden. Laut Kanit Sangsubhan, Generalsekretär des EC-Büros, werden die Inseln zu Smart-Citys aufgewertet: mit den Schwerpunkten Umweltschutz, weiteren Dienstleistungen und Einrichtungen. Neben ausländischen Urlaubern sollen die drei Inseln besonders für in der Region arbeitende und lebende Menschen beliebte Ziele werden. Die Koh Si Chang bei Chonburi wurde mehrfach von König Mongkut (Rama IV.) besucht. König Chulalongkorn (Rama V.) ließ dort einen Sommerpalast bauen. Koh Samet ist ein Marinenationalpark und ein Anziehungspunkt für Thais und Ausländer, währen die Koh Chang, die Elefanteninsel, Thailands drittgrößte Insel nach Phuket und Samui ist. Beide Inseln haben erheblich Probleme mit der Müllbeseitigung und der Wasserversorgung.