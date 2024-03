Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.24

PHUKET: Nach einem mutmaßlichen skandalösen Übergriff eines Schweizers auf eine thailändische Ärztin auf Phuket und einem weiteren Vorfall, bei dem ein weiterer Schweizer eine Thaifrau im Big-C Supermarkt in Trang verprügelte, haben die Behörden umfassende Razzien gegen illegal im Land lebende Ausländer und ungebührlich verhaltende Farangs eingeleitet. In den letzten Wochen wurden insgesamt fast 30 Ausländer festgenommen. Diese Maßnahmen sind Teil landesweiter Kontrollen, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.

Die jüngsten Vorfälle von Gewaltanwendung haben die Aufmerksamkeit auf die dunklere Seite des Expat-Lebens in Thailand gelenkt. Nach den körperlichen Angriffen auf thailändische Staatsangehörige forderten die Einheimischen, dass die zuständigen Behörden Gerechtigkeit wiederherstellen und alle illegalen Ausländer ausweisen, die den Thais Arbeitsplätze wegnehmen, illegale Geschäfte betreiben oder versuchen, die lokale Bevölkerung zu dominieren. Diese Forderungen haben zu verstärkten Überprüfungen und Maßnahmen nicht nur in Phuket, sondern auch in anderen Teilen des Landes geführt.

Die Polizei von Phuket hat daraufhin eine weitreichende Razzia in der Provinz eingeleitet, bei der fast 30 illegale Ausländer festgenommen wurden, wie Nation TV berichtete. Die meisten ausländischen Verdächtigen wurden wegen illegaler Arbeit und Betrieb von Geschäften ohne Lizenz angeklagt. Diese Aktionen spiegeln die landesweiten Bemühungen wider, die Einhaltung der Gesetze zu verstärken und die Gemeinschaften sicher zu halten.

Zwei russische Frauen in einem Hotel im Bezirk Katu (Phuket) von Beamten der Patong-Polizeistation wegen illegaler Bereitstellung von Sexdienstleistungen festgenommen. Weitere drei russische Männer wurden wegen der Beschäftigung von Ausländern ohne Arbeitsgenehmigung und illegaler Arbeit in einem Autoverleihgeschäft im Bezirk Thalang verhaftet. Diese Festnahmen sind Teil der umfassenderen Anstrengungen, gegen illegale Aktivitäten im ganzen Land vorzugehen.

Diese Vorfälle unterstreichen die Notwendigkeit einer strengen Überwachung und Durchsetzung von Gesetzen, um die Sicherheit und das Wohlergehen sowohl der Einheimischen als auch der legalen Ausländer in Thailand zu gewährleisten. Phuket bleibt ein Juwel Thailands, dessen Schönheit und Kultur es zu bewahren und zu respektieren gilt, während die Behörden weiterhin hart daran arbeiten, die Ordnung im ganzen Land aufrechtzuerhalten.