EILMELDUNG – RAYONG: Einem Bericht der thailändischen Tageszeitung „Kom Chad Luek“ folgend bestätigte Thailands stellvertretender Gesundheitsminister Sathit Pitutacha am späten Montagnachmittag das erste Covid-19-Todesopfer in Rayong im Zuge des jüngsten Coronavirus-Ausbruch in der Hauptstadt der Ostküstenprovinz.

Bei dem Opfer soll es sich um einen Angestellten des illegalen Casinos handeln, das als Hotspot des erneuten Ausbruchs der Pandemie in Mueang Rayong (Rayong City) gilt. Der 45-Jährige war vorerkrankt und hat gemäß dem Bericht an einer chronischen ischämischen Herzkrankheit gelitten.

Aufgrund eines Asthma-Anfalls wurde er am Sonntag von einem Bekannten mit dem Salaeng (Motorrad mit Beiwagen) ins Rayong Hospital eingeliefert. Nachdem er auf der Fahrt ins Krankenhaus einen Atemstillstand erlitt, führten die Ärzte eine 30-minütige Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, konnten das Leben des Mannes jedoch nicht mehr retten. Der durchgeführte Covid-19-Test lieferte ein positives Ergebnis.

Zuletzt soll der vorerkrankte Mann das Krankenhaus im März dieses Jahres aufgesucht haben, wegen ischämischer Herzkrankheit, zerebraler Insult und Diabetes.