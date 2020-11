Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.20

BANGKOK: Eine Umfrage unter Bewohnern von Condominien hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit ein Rauchverbot in den Apartmentgebäuden wünscht.

Befragt wurden von September bis Oktober 1.204 Personen. 15 Prozent waren Raucher, 85 Prozent Nichtraucher. Von den Rauchern gehen 48 Prozent auf den Balkon, um sich eine Zigarette anzuzünden. Insgesamt stimmten 89 Prozent einem Rauchverbot in Condos zu. 77 Prozent gaben an, sie fühlten sich wegen des Passivrauchens krank.

Dr. Sasithorn Theptrakunporn, Gesundheitswissenschaftler an der Thammasat-Universität, sagte, die Ergebnisse der Umfrage sollten zu einer Änderung des Gesetzes über das Rauchverbot führen. Laut Dr. Niphawan Kangsakunniti, Gesundheitsexpertin an der Mahidol-Universität, sind Rückstände von rauchbeschichteten Teppichen, Vorhängen und Kleidern für Kinder gefährlich, besonders wenn sie noch krabbelten und Dinge in den Mund nähmen. Zigaretten enthielten 7.000 tödliche Substanzen und 70 Karzinogene.