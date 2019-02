Rauchender Bus: Chinesen rechtzeitig evakuiert

Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.19

Foto: The Pattaya News

PATTAYA: Der schnellen Reaktion eines Rettungsassistenten haben es 23 chinesische Touristen zu verdanken, dass sie beim Brand ihres Reisebusses mit dem Schrecken davonkamen.

Der Motorradfahrer bemerkte, dass der Bus Öl verlor. Er überholte den Reisebus und gab dem Fahrer durch Zeichen zu verstehen, dass aus dem hinteren Teil des Fahrzeugs Rauch austrat. Der Busfahrer stoppte umgehend, und die Urlauber verließen vor dem Ocean Marina Hotel in Jomtien fluchtartig das Fahrzeug. Und schon stand der hintere Teil des Reisebusses in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand in 15 Minuten löschen. Die Chinesen kamen von einem Ausflug nach Sattahip zurück und sollten zu ihrem Hotel gebracht werden. „The Pattaya News“ berichtet weiter, die Urlauber hätten die schnelle Aktion des Rettungsassistenten gelobt.