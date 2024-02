WIEN: Der Prozess gegen Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen einer mutmaßlichen Falschaussage geht ins Finale. Am Freitag sollen vor dem Landgericht Wien noch zwei Zeugen gehört werden. Danach sind weitere Beweisanträge möglich. Sollten diese ausbleiben, sind die Plädoyers und anschließend ein Urteil geplant. Neben einer Verurteilung und einem Freispruch steht auch eine sogenannte Diversion im Raum. Dabei handelt es sich in der Regel um eine Geldstrafe ohne Schuldspruch und formelle Verurteilung. Kurz ist angeklagt, seine Rolle bei der Berufung eines Vertrauten an die Spitze der Staatsholding Öbag vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss heruntergespielt zu haben.

Der 37-Jährige, der nach seinem Rücktritt und seinem grundsätzlichen Abschied aus der Politik Ende 2021 nun als Unternehmer tätig ist, hat stets seine Unschuld betont. Er stand von 2017 bis 2019 an der Spitze einer Koalition der ÖVP mit der rechten FPÖ. Von 2020 bis 2021 leitete Kurz ein Bündnis von ÖVP und Grünen.