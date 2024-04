Bierpartei tritt bei kommender Parlamentswahl an

WIEN: Der österreichische Rockmusiker und Politiker Dominik Wlazny tritt mit seiner Bierpartei bei der Parlamentswahl im Herbst an. Das gab der Gründer der linken und liberalen Gruppierung am Dienstag in Wien bekannt. Der auch unter seinem Künstlernamen Marco Pogo bekannte Wlazny hatte 2022 als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen für Aufsehen gesorgt, als er mehr als acht Prozent der Stimmen erhalten hatte.

Laut aktuellen Meinungsumfragen kann die Bierpartei im Herbst mit fünf bis sieben Prozent der Stimmen rechnen, also genug für einen Einzug in den österreichischen Nationalrat. In den Umfragen liegt die rechte FPÖ derzeit mit etwa 30 Prozent deutlich vor den Sozialdemokraten und der konservativen Kanzlerpartei ÖVP.

Wlazny hatte ursprünglich angekündigt, nur anzutreten, wenn seine Partei bis Ende April auf 20.000 Mitglieder anwachsen und ein Budget von 1,2 Millionen Euro sichern könne. Das Finanzierungsziel wurde nur etwa zur Hälfte erreicht, doch Wlazny gab sich optimistisch. «Unser Glas ist mehr als halb voll», sagte der 37-Jährige.