Kajakfahrer ums Leben gekommen

SCHEFFAU: In Österreich ist ein Kajakfahrer tödlich verunglückt.

Der 36-Jährige war am Samstag in der Lammerklamm bei Scheffau im Tennengau bei einer Engstelle unter Wasser gezogen worden, wie die Behörden am Sonntag berichteten. Der Mann galt zunächst als vermisst. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Wasserrettung war bis in die Nachtstunden im Einsatz. Am Sonntag fanden die Helfer den Toten schließlich im Bereich des Klamm-Ausganges. Der Verstorbene war laut Polizei Mitglied einer Gruppe tschechischer Kajakfahrer. «Durch hohe Temperaturen und Schnee war viel Schmelzwasser in der Klamm», sagte ein Sprecher der Wasserrettung Bischofshofen der Nachrichtenagentur APA.