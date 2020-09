Protestcamp statt Markt vor Schweizer Parlament

Aktivistinnen und Aktivisten blockieren während der Aktionswoche von "Aufstand für Veränderung" auf dem Bundesplatz in Bern eine Strasse. Foto: epa/Peter Schneider

BERN: Wegen eines ungenehmigten Protestlagers vor dem Schweizer Parlament sind Klimaaktivisten in Konflikt mit Marktbetreibern geraten. Die Umweltschützer räumten zum Markttag am Dienstag zwar einige kleinere Zelte auf dem Bundesplatz weg, ließen aber größere Pavillons stehen. Mehrere Standbetreiber zogen nach einem Bericht des Senders SRF unverrichteter Dinge wieder ab, weil sie keinen Platz fanden.

Nur gut ein Dutzend Stände wurden aufgebaut - nach Angaben der Stadt etwa die Hälfte des Marktes in Coronazeiten. Zuvor waren es am Markttag Dutzende Stände. Das Parlament forderte die rot-grüne Stadtregierung auf, den Platz zu räumen. Die Stadtverwaltung rief die Aktivisten zum Abzug bis Dienstagmittag auf. Während Parlamentssitzungen sind Kundgebungen auf dem Platz verboten..

Die Klimabewegung hatte zu einer Aktionswoche «Rise Up for Change» aufgerufen. Sie verlangt eine konsequentere klimaneutrale Politik. Die Umweltschützer hatten am Montag zwei Dutzend kleinere Schlafzelte, mobile Toiletten und größere Pavillons für Workshops aufgestellt.