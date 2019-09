Prayut forciert den Terminal-2-Plan

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha besteht darauf, dass der Bau des Terminals 2 am Flughafen Suvarnabhumi trotz des anhaltenden Streits um seinen Standort vorangehen muss.

Es sei notwendig, die Kapazität für die Abfertigung der Fluggäste am Hauptflughafen des Landes zu erhöhen, um mit dem raschen Anstieg der Passagierzahlen Schritt zu halten. Der Flughafen-Masterplan sieht vor, dass das Terminal 2 auf der Südseite des Flughafens errichtet werden soll. Der Flughafenbetreiber Airports oft Thailand (AoT) hingegen forciert konsequent den Neubau des Terminals als Erweiterung des nordöstlichen Flügels der bestehenden Abflughalle. In der letzten Woche hatte die Association of Siamese Architects (ASA) den 42-Milliarden-Baht-Plan zum Bau eines zweiten Terminals abgelehnt, während Verkehrsminister Saksayam Chidchob den aktuellen Plan realisieren will.