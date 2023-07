Pol. General Surachate gab am Freitag eine Pressekonferenz über die Ermittlungen gegen den „Outlaws MC“ in Pattaya in Zusammenhang mit dem grausigen Mord an den deutschen Immobilienmakler Hans-Peter Mack. Foto: Siam Rath

PATTAYA: Ein schwerer Schlag gegen die kriminelle Bande „Outlaws MC“ wurde von der Polizei in Pattaya vermeldet. Am Freitag (21. Juli 2023) präsentierte der stellvertretende nationale Polizeichef Thailands, Pol. General Surachate Hakparn, bekannt als „Big Joke“, auf einer Pressekonferenz die Festnahme des Anführers dieser transnationalen Gruppe sowie mehrerer anderer ausländischer Mitglieder. Der Grund für ihre Verhaftung steht im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mord an dem deutschen Immobilienmakler Hans-Peter Mack, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

Pol. General Surachate erklärte, dass der Motorradclub „Outlaws MC“ in kriminelle Aktivitäten verwickelt gewesen sei und in Verbindung mit Olaf B. stand, dem vermuteten Anführer der Gruppe, die den deutschen Geschäftsmann Hans-Peter Mack ermordet und seine zerstückelte Leiche in einer Gefriertruhe in einem Mietshaus in einer Wohnsiedlung in Ost-Pattaya versteckt hatte.

Der mutmaßliche Anführer des „Outlaws MC“, ein australischer Staatsbürger, wurde von den Behörden in Pattaya festgenommen. Bei ihm wurden verschiedene Beweismittel beschlagnahmt, darunter ein Harley-Davidson-Motorrad und andere Gegenstände, die mit dem „Outlaws MC“ in Verbindung gebracht werden. Obwohl er zugab, einst die Bande geführt zu haben, behauptete er, diese mittlerweile verlassen zu haben und beteuerte seine Unschuld in Bezug auf den Mord. Die Ermittler fanden jedoch Hinweise darauf, dass er seine Flucht aus dem Land vorbereitete.

Neben dem Anführer wurden drei weitere ausländische Staatsangehörige verhaftet, die vermutlich ebenfalls in Verbindung mit dem „Outlaws MC“ stehen. Darunter befinden sich ein deutscher Staatsangehöriger, ein amerikanischer Staatsangehöriger und ein Schweizer Staatsangehöriger. Sie wurden angeklagt, sich illegal im Land aufzuhalten und/oder ihren Visastatus zu missbrauchen. Bei dem Deutschen wurden zudem illegale Substanzen gefunden. Die Polizei hat bereits ihre Visa widerrufen und bereitet ihre Ausweisung aus Thailand vor. Zudem sollen sie auf die schwarze Liste gesetzt werden, um eine erneute Einreise zu verhindern.

Pol. General Surachate betonte, dass die Ermittlungen gegen weitere mögliche ausländische Mitglieder des „Outlaws MC“ weiterlaufen, die entweder ihr Visum missbrauchen oder in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind. Die Behörden sind entschlossen, gegen diese transnationale kriminelle Bande mit aller Härte vorzugehen.