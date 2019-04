Von: Redaktion DER FARANG | 04.04.19

PHUKET: 16 Chinesen wurden in Chalong festgenommen, weil sie seit Mitte März über ein Call-Center Landsleute betrogen hatten.

Die drei Frauen und 13 Männer hatten in einer Wohnanlage im Süden Phukets ein Haus gemietet. Dort stellte die Polizei am Dienstag 18 Computer, über 100 SIM-Karten und 69 Mobiltelefone sicher. Bei der Razzia versuchten die Chinesen zu fliehen, doch laut Generalleutnant Surachate Hakparn, Leiter der Immigration, konnten alle verhaftet werden. Anwohner hatten der Polizei berichtet, dass ständig Menschen in dem Haus ein- und ausgingen und die Lichter immer an waren.