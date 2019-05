Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.19

PHUKET: Ein in Australien geborener Engländer, der sich mehrere Monate in seinem Apartment im Sulalai Park an der Nakhon Road eingeschlossen hatte, wurde nach einem ungewöhnlichen Manöver aus seiner Unterkunft geholt.

Der 51-Jährige hatte seine Miete zwei Monaten nicht bezahlt. Sein Mietvertrag wurde gekündigt, das Wasser und der Strom wurden abgeschaltet. Doch der Ausländer weigerte sich, seine Wohnung im neunten Stock zu verlassen. Jetzt lenkten Polizei und Beamte der Immigration den Mann ab, indem sie durch die Eingangstür mit ihm sprachen. Derweil näherte sich von außen ein Kran, über den ein Mann durch ein Fenster in das Apartment stieg. Der Engländer war schwach und abgemagert und wurde ins Vachira Phuket Hospital gebracht. Er hatte sich seit dem 14. Januar in seinem Zimmer eingeschlossen und lag mit seinem Vermieter über Quittungen für die bezahlte Miete im Streit. Er soll in sein Heimatland abgeschoben werden und darf wegen Überschreitung des Visums fünf Jahre nicht nach Thailand einreisen.