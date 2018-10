PHUKET: Polizisten und Soldaten stürmten am Donnerstag einen illegalen Spielsalon an der Phra Phuket Kaew Road.

Beim Eintreffen der Einheit suchten die Spieler ihr Heil in der Flucht. Festgenommen wurde der 72-jährige „Glücksspielmanager“. Die Polizei beschlagnahmte fünf Kartenpakete und 8.700 Baht in bar. In der Spielhölle ging es um das Kartenspiel „89“, das nach dem Glücksspielgesetz von 1935 in Thailand illegal ist..