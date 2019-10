Polizei geht gegen das Rauchen von E-Zigaretten vor

Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.19

CHIANG RAI: Bei Razzien hat die Polizei in den letzten drei Wochen Tausende elektronische Zigaretten beschlagnahmt und zehn Personen festgenommen.

Offenbar geht die Polizei in der nördlichen Provinz hart gegen Raucher und Händler von E-Zigaretten vor, weil beides in Thailand per Gesetz verboten ist. Auf einer Pressekonferenz bestätigte die Polizei, sie habe in Zusammenarbeit mit einer Verbraucherschutzbehörde Razzien eingeleitet und zehn Personen festgenommen, weil sie im Besitz von fast 600 elektronischen Zigaretten und 500 Flaschen mit Dampfflüssigkeit waren. Bei den Einsätzen wurden zahlreiche Geschäfte durchsucht. Die Razzien finden zu einer Zeit statt, in der die USA zwölft Tote und nahezu 1.000 Lungenverletzungen durch den Gebrauch von E-Zigaretten melden.