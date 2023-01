PATTAYA: Die Touristenpolizei zeigte sich zufrieden, nachdem sie bei ihrer jüngsten Inspektion an riskanten Orten keine illegalen Prostituierten gefunden hatte.

Die Kontrolle, die auf die Unterdrückung illegaler Prostitution abzielte, erfolgte am Samstag (14. Januar 2023) um Mitternacht aufgrund von Beschwerden besorgter Bürger, die behaupteten, dass in Pattaya Prostituierte tätig seien.

Die Polizei patrouillierte in der Beach Road sowie in der Walking Street, wo sie nach Verdächtigen Ausschau hielt und Flugblätter an den Eingängen von Bars und Nachtclubs anbrachte, mit denen sie Touristen vor Taschendieben warnte. Als riskante Orte in Pattaya bezeichnete die Touristenpolizei überfüllte Touristenattraktionen, dunkle und/ oder verlassene Gassen sowie den Strand von Pattaya zu nächtlicher Stunde.

Pol. Lt. Col. Pichaya Kheawpluang erklärte gegenüber der Presse, dass er mehr Lichter an diesen Orten installieren und alle kaputten Überwachungskameras reparieren oder störende Äste abschneiden werde, damit die Sicht erhöht und somit die Sicherheit der Touristen verbessert wird.

Während der Patrouille habe er keine Prostituierte gefunden, betonte er. Er kündigte jedoch die Durchführung weiterer Kontrollen an.