Ab Montag sind Phukets Strände wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Unter Auflagen. Foto: The Thaiger

PHUKET: Die Ferieninsel wird ihre Strände ab Dienstag wieder öffnen, da die Provinzverwaltung die Absperrung im Einklang mit dem Rückgang der lokalen Coronavirus-Infektionen lockert.

Besucher müssen sich strikt an die Regeln halten, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, sagte Phukets Gouverneur Pakapong Tawipat nach einer Sitzung des Provinzausschusses für übertragbare Krankheiten. Das Gremium hatte am 29. März alle Strände in der Provinz geschlossen, da sie Menschenmassen anziehen und das Risiko eines Covid-19-Ausbruchs erhöhen können.

Die Insel verfügt über viele Strände, die bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt sind. Dazu gehören Patong, Rawai, Kata, Karon, Nai Han, Yanui, Freedom, Kalama, Surin Bang Tao, Layan, Sai Kaew, Mai Khao, Nai Yang, Laem Sing und Trai Trang. Touristen sind auf der Insel nach wie vor rar, da das Land für internationale Reisende gesperrt ist und der Phuket International Airport erst am 15. Juni - jedoch nur für Inlandsflüge - wieder geöffnet werden soll.