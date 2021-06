PHUKET: Der Bürgermeister von Patong, Chalermsak Maneesri, hat bestätigt, dass Kneipen, Bars und Pubs und weitere Unterhaltungslokale auf Phuket bis zur Wiedereröffnung der Insel am 1. Juli für geimpfte internationale Touristen geschlossen bleiben. Das hat Phukets Gouverneur nach Gesprächen mit dem Gouverneur der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) beschlossen. Nicht ausgeschlossen, dass die Schließung über den 1. Juli hinaus verlängert wird.

Chalermsak, der sein Amt erst am 28. April angetreten hat, will bei Kontrollen in Hotels sicherstellen, dass alle Mitarbeiter gegen Covid geimpft sind. Zudem soll der Strand in Patong rechtzeitig vor dem Eintreffen der Ausländer gesäubert werden. Der Bürgermeister hat weiter angekündigt, einen Fußweg vom Seaview Patong Hotel am südlichen Ende von Patong Beach bis zum Tri Trang Beach anzulegen und das Gebiet zu einem botanischen Garten zu entwickeln.