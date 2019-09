Phukets Altstadt zählt zu den malerischsten Orten Asiens

Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.19

PHUKET: CNN Travel zählt die Altstadt von Phuket zu den 13 malerischsten Orten Asiens.

Der Eintrag besagt, dass die Inselprovinz zusätzlich zu ihren berühmten Stränden reichlich Möglichkeiten „zum kulturellen Eintauchen" bietet. Die Altstadt Phukets befindet sich im Zentrum der Insel und wurde im 18. und 19. Jahrhundert während des Booms des Zinnabbaus in der Region errichtet. Neben den chinesischen Tempeln, den zerfallenden Villen und den kulturellen Museen hebt CNN Travel die lebhafte Szene des Einzelhandels, der Gastronomie und des Nachtlebens in der Altstadt hervor. Die Auflistung erwähnt auch den Phuket Heritage Trail, der Touristen zu Spaziergängen durch die Altstadt anregt.

Kanokkittika Kritwutthikorn, Direktorin des Fremdenverkehrsamtes in Phuket, begrüßt den Bericht, in dem die kulturelle Seite von Phuket hervorgehoben wird. „Phuket hat es geschafft, seinen Charme und seine einzigartige Identität zu bewahren", sagte sie. Laut Kanokkittika hat sich das touristische Verhalten geändert. Während viele Touristen in der Vergangenheit als Teil einer Reisegruppe kamen, kämen heute mehr Menschen alleine. Diese Touristen würden mehr Geld ausgeben, was wiederum zur Ankurbelung der lokalen Wirtschaft beitrage.