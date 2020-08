Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.20

Pressekonferenz zur „Wow"-Kampagne im Parc Paragon/ Siam Paragon in Bangkok. Foto: The Nation

BANGKOK/PHUKET: Mehr als 30 Tourismusunternehmen aus Phuket, darunter Hotels, Resorts und Reiseveranstalter, werben bis zum 2. August im Parc Paragon/ Siam Paragon in Bangkok mit Sonderaktionen für einen Urlaub auf der Ferieninsel. Die Phuket Tourist Association hat mit Unterstützung der Phuket Provincial Administrative Organisation und der staatlichen Tourismusbehörde die Kampagne „Phuket...Ded Tang Koh" (Wow! Phuket) ins Leben gerufen. Sie zielt darauf ab, den inländischen Tourismus anzukurbeln und Tourismusunternehmer während der Coronakrise zu unterstützen.

„Die Wirtschaft Phukets ist vom Tourismus abhängig, insbesondere von Touristen aus Übersee. Wir haben 2019 über 14,4 Millionen Touristen willkommen geheißen; 10 Millionen Touristen aus Übersee und 4 Millionen Thais mit Gesamteinnahmen in Höhe von 480 Milliarden Baht", sagte Bhummikitti Raktaengam, Präsident des Tourismusverbandes von Phuket. Aufgrund der Covid-19-Pandemie sei die Wirtschaft Phukets dramatisch geschwächt worden.

Der Gouverneur von Phuket, Narong Woonchiew, lud Touristen zu zwei Events ein.

Das Phuket Tastival Seafood & Gastronomy findet vom 15. August bis September mit einer Reihe von Wochenendaktivitäten entlang der Strände von Rawai, Patong, Ao Chalong, der Altstadt von Phuket und Choeng Thalay statt. Ziel ist es, den Ruf Phukets als eine der von der Unesco gelisteten kulinarisch kreativen Städte der Welt zu stärken.

Darüber hinaus wird Phuket Gastgeber einer Musikveranstaltung am Strand von Saphan Hin namens „Plern Rim Lay" Festival sein, mit in Phuket geborenen Sängern wie Gam (The Star), Non (The Voice) und Chaleng Sam Fay (von der berühmten lokalen Band Cha-Leang).