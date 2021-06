Phuket installiert Kameras zur Gesichtserkennung

Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Vor und nach der Einreise auf die Ferieninsel nach dem Sandbox-Programm ab dem 1. Juli haben geimpfte ausländische Touristen eine Reihe von Regelungen einzuhalten. Damit wollen die Behörden sicherstellen, dass Urlauber die einheimische Bevölkerung und Touristen nicht mit dem Coronavirus infizieren.

Alle ausländischen Touristen müssen 14 Tage in einem SHA+zertifizierten Hotel verbringen, bevor sie in andere Provinzen weiterreisen. Urlauber, die nur auf Phuket Urlaub machen, dürfen abreisen, wann immer sie wollen, müssen aber einen internationalen Flug von der Insel nehmen.

Touristen müssen außerdem die „Mor Chana“-Tracking-App herunterladen und werden mit Armbändern zur Standortverfolgung ausgestattet. Offizielle Stellen haben nach einem Bericht der „Bangkok Post“ bestätigt, dass Kameras zur Gesichtserkennung installiert werden. So sollen Ausländer identifiziert werden, die versuchen, vor Ablauf ihrer 14 Tage auf Phuket an andere Orte in Thailand zu reisen. Strafen drohen nicht nur Touristen, sondern allen, die ihnen helfen.

Maßnahmen, bevor Ausländer nach Phuket fliegen: Sie müssen sich ein Einreisezertifikat bei der thailändischen Botschaft, einen negativen PCR-Tests innerhalb von 72 Stunden vor dem Abflug, eine Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 100.000 US-Dollar und einen Zahlungsnachweis für eine Buchung in einem SHA+Hotel besorgen. Bei der Ankunft am Flughafen Phuket werden sie erneut auf Covid-19 getestet (auf eigene Kosten), bevor sie zu ihrer Unterkunft gebracht werden. Weitere PCR-Tests folgen an Tag 6 und Tag 13.