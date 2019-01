Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.19

Jogger am Staudamm Bang Neow. Das Reservoir hat so wenig Wasser wie schon lange nicht mehr. Foto: The Thaiger

PHUKET: In Cherng Talay, vor allem im Gebiet Bang Tao, wurde diese Woche das Wasser rationiert.

Der Bang-Neow-Dum-Stausee in Srisoonthorn fällt bald trocken und die Menschen müssen sich auf Wasserbeschränkungen einstellen. Die Stadtwerke forderten die Anwohner auf, so wenig Wasser wie möglich zu verwenden und Reserven in Containern bereitzuhalten, falls die Versorgung ganz ausfallen sollte. Eine mögliche Rationierung wurde bereits im November angekündigt, als der Stausee nur 3,25 Millionen Kubikmeter enthielt, weniger als die Hälfte der vollen Kapazität von 7,2 Millionen Kubikmetern. 5 Millionen Kubikmeter, also 70 Prozent, hätten bis Ende Dezember anfallen müssen, um die Nachfrage während der Trockenzeit bis April zu bewältigen. Momentan beträgt der Pegel aber kaum noch ein Drittel und die Stadtwerke überlegen bereits, Wasser aus privaten Wasserquellen zu beziehen. In Phuket wird zu viel Wasser verbraucht und das Reservoir reicht nicht mehr für Anwohner und Unternehmen in den umliegenden Gebieten aus. Die Stadtwerke raten, im April Vorkehrungen zu treffen, damit die private Bevorratung im Notfall einen Monat abdeckt, bis die Regenfälle im Mai den Stausee wieder auffüllen.