Einer der ersten ausländischen Besucher wird von führenden Mitarbeitern des Flughafens und von Beamten der Tourismusbehörde bei seiner Ankunft am Phuket International Airport begrüßt. Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) informierte am Samstag die Presse, dass in den ersten drei Tagen des sogenannten „Sandbox“-Programms mehr als 1.300 ausländische Touristen Phuket erreicht haben.

Nach Aussage von Nanthasiri Ronnasiri, Direktorin des TAT-Büros in Phuket, kamen am Donnerstag 326, am Freitag 514 und am Samstag 484 ausländische Touristen auf der Urlaubsinsel im Süden Thailands an, womit sich ihre Gesamtzahl seit der Aufnahme des Programms am Donnerstag (1. Juli 2021) auf 1.324 erhöht hat. Sie fügte hinzu, dass ihre Behörde regelmäßig über die aktuelle Zahl der Ankömmlinge berichten wird.

Schätzungen der Regierung folgend sollen im dritten Quartal dieses Jahres, von Juli bis September, etwa 100.000 ausländische Touristen im Rahmen des „Sandbox“-Modells nach Phuket reisen.

Thai Airways International (THAI) brachte am Samstag weitere 122 Touristen mit drei Direktflügen aus Europa auf die „Sandbox“-Insel. Die drei Flüge aus Kopenhagen, Frankfurt/Main und Paris beförderten insgesamt 158 Passagiere, von denen 122 in Phuket ausstiegen, während der Rest nach Bangkok weiterflog. Sie befanden sich unter den insgesamt 484 Fluggästen, die am Samstag Phuket erreichten. Alle Besucher wurden negativ auf Covid-19 getestet.

Das Amt für öffentliche Gesundheit der Provinz Phuket meldete am Samstag sieben lokale Infektionen, wodurch sich die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen seit dem Ausbruch der dritten Welle auf dem Eiland auf 746 erhöht hat. Sieben Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Bisher wurden 67 Prozent der Insulaner vollständig gegen Covid-19 geimpft, was etwa 400.000 Personen entspricht, während 84 Prozent zumindest ihre erste Impfung erhalten haben.

Angeführt von THAI-Geschäftsführer Nont Kalintha, der stellvertretenden TAT-Gouverneurin Siripakorn Chiewsamut und leitenden Flughafenmitarbeitern sowie dem Personal der Airlines und lokalen Beamten wurden am Samstag alle Fluggäste aus Frankfurt/Main bei ihrer Ankunft am Phuket International Airport herzlich von den Flughafenbeamten begrüßt. Sie erhielten Nasen-Mund-Schutz-Masken aus Stoff als Willkommensgeschenk.