Foto: The Nation

BANGKOK: 20 Prozent der von den USA gespendeten Pfizer-Impfstoffe müssen an in Thailand lebende Ausländer gehen, teilte der Chef des Nationalen Sicherheitsrates und Leiter des staatlichen Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA), General Natthaphol Nakphanich, mit.

Die 1,5 Millionen zugesagten Impfstoff-Dosen sollen schon bald in Thailand eintreffen. Der General sagte nicht, welche Ausländer von der Spende profitieren und wo die Dosen verabreicht werden. Ausländer, die in Thailand leben, sollen 300.000 Dosen erhalten. Basierend auf zwei Dosen pro Person könnten so 150.000 Menschen geimpft werden.

Das Kabinett hat am Dienstag beschlossen, von Pfizer 20 Millionen Dosen Impfstoff zu kaufen. Sie sollen im Oktober geliefert werden.