PATTAYA: Nach dem grandiosen Auftakt zum Monatsbeginn und der erfolgreichen Jomtien-Ausgabe am letzten Wochenende kehrt das „Pattaya Music Festival 2022“ an seinem dritten Veranstaltungswochenende am Freitag und Samstag zurück auf die Beach Road.

Der Festivalbereich – einschließlich die beliebte Street-Food-Meile – befindet sich auf der Pattaya Beach Road und erstreckt sich dieses Wochenende von der Soi 5 bis zur Pattaya Klang Road, wo sich auch die große Bühne (Karte) befindet.





Feiern und Verkehr:

Autofahrer können die Beach Road vom Kreisverkehr in Naklua bis zur Soi 5 befahren sowie ab der Pattaya Klang Road in Richtung Süden. Der Abschnitt von der Soi 5 bis zur Pattaya Klang Road ist an beiden Veranstaltungstagen von 16.00 bis 01.00 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Mehr erfahren Sie auf Facebook.