Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.22

Foto: The Pattaya News

PATTAYA: Zahlreiche Hauptstraßen in Pattaya wurden am Mittwochabend durch starke Regenfälle überflutet. Betroffen waren unter anderem die South Pattaya Road, die Soi Buakhao, die Sukhumvit Road und die Beach Road.

Nach Angaben der Website The Pattaya News standen alle Straßen zwischen 20 Zentimetern und einem Meter unter Wasser.

Viele Hauptverkehrsstraßen waren ebenfalls überflutet. Das Hochwasser reichte bis an die Straßenränder, so dass die Touristen gezwungen waren, durch das Wasser zu laufen, um zu ihren Hotels zu gelangen. Berichten zufolge tanzten und sangen einige der Touristen im Regen.

Der Bürgermeister und sein Team beobachteten die Situation genau und begannen am nächsten Tag, die Sturmschäden und verstopften Abflüsse zu inspizieren. Das Team wies die zuständigen Behörden an, den Menschen zu helfen, die Hilfe benötigten.

In den letzten Monaten haben die Überschwemmungen in Thailand im ganzen Land Verwüstungen angerichtet. Anfang dieses Monats wurden Hunderte von Häusern und Gebäuden im Bezirk Sri Racha in der östlichen Provinz Chonburi überflutet.

Einige Wissenschaftler in Bangkok haben vorgeschlagen, dass die Stadtverwaltung den Grundstückseigentümern Anreize bietet, ihr Land für die Wasserspeicherung zur Verfügung zu stellen.