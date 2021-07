PATTAYA: Laut Bürgermeister Sonthaya Khunpluem soll jede in der Stadt Pattaya registrierte Familie 2.000 Baht an finanzieller Hilfe erhalten.

Der Schritt kommt, da der Gastgewerbe- und Tourismussektor, der etwa 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes von Pattaya ausmacht, stark unter der Pandemie leidet. Die Mittel sollen aus anderen Projekten stammen, die aufgrund der Pandemie verschoben wurden. Der Bürgermeister rechnet damit, dass jetzt, nachdem die Provinz Chonburi zur dunkelroten Zone erklärt wurde, in Pattaya weitere Geschäfte und Betriebe schließen werden.

Zum ersten Mal seit zwölf Tagen ist die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in der Provinz Chonburi zurückgegangen. Das Gesundheitsamt meldete am Montagmorgen neben drei weiteren Todesfällen 615 Neuinfektionen, 45 weniger als am Vortag. Auf Sri Racha entfielen 201 Fälle, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 175, auf die Stadt Chonburi 117 und auf Sattahip 40. Die Gesamtzahl der Covid-Fälle seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April erhöhte sich auf 15.990 und die der Toten auf 81.