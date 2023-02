Von: Björn Jahner | 25.02.23

PATTAYA: Die Touristenmetropole Pattaya an der Ostküste des Golfs von Thailand, seit Jahrzehnten weltweit bekannt für ihr omnipräsentes Rotlichtgewerbe und ausschweifendes Nachtleben, ist laut einer von Agoda durchgeführten Umfrage die erste Wahl für thailändische Familien, wenn es um Urlaubsziele geht.

Die bekannte Online-Buchungsplattform für Hotels, Resorts, Apartments und anderen Unterkünften auf der ganzen Welt gab bekannt, dass Pattaya das beliebteste Urlaubsziel für thailändische „Familien“ ist, gefolgt von Hua Hin/ Cha-am an zweiter Stelle und Phuket an dritter Stelle.

Diese Rangliste basiert laut Agoda auf den Daten der Unterkunftssuche thailändischer Reisender zu Beginn des letzten Jahres.

Der Grund, warum Pattaya an erster Stelle steht, ist, dass thailändische Familien in der Küstenstadt am liebsten entspannen und Zeit miteinander verbringen, sagte Peeraphon Sa-nga-muang, Direktor von Agoda Thailand.

Die vollständige Liste der 10 beliebtesten inländischen Reiseziele von thailändischen Familienreisenden lautet wie folgt:

Pattaya Hua Hin/ Cha-am Phuket Bangkok Chiang Mai Chonburi Khao Yai Krabi Rayong Koh Samet

Eine weitere Umfrage von Agoda, bei der 14.000 Reisende befragt wurden, ergab, dass die drei wichtigsten Aktivitäten, die Thailänder auf Reisen mit ihren Familien unternehmen, nachfolgende sind:

Besichtigung wichtiger Sehenswürdigkeiten in der Provinz Kaffee trinken und die Strandatmosphäre genießen Besuch eines Vergnügungs- oder Wasserparks

Die 10 beliebtesten internationalen Reiseziele, die von thailändischen Touristen gesucht werden, sind: