Von: Björn Jahner | 14.09.19

BANGKOK: Papst Franziskus besucht vom 20. bis 23. November auf Einladung der Bischofskonferenz und der thailändischen Regierung Bangkok. Das hat der Vatikan am Freitag bestätigt.

Anlass der Reise ist das 350-jährige Bestehen der katholischen Kirche im buddhistisch geprägten Königreich. So hatte Papst Clemens IX. im Juni 1669 (1667-1669) in Ayutthaya die erste Mission im damaligen Siam gründen lassen. Vom 23. bis 26. November reist er weiter nach Japan, wo er unter dem Motto „Schützt alles Leben“ die Städte Tokio, Nagasaki und Hiroshima besucht. Zuletzt war der Papst auf seiner Anfang dieser Woche beendeten Reise in Mosambik, Madagaskar und Mauritius.