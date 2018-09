Pakistans Ex-Premier Sharif für Begräbnis aus Haft entlassen

Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.18

ISLAMABAD (dpa) - Der ehemalige Ministerpräsident Pakistans, Nawaz Sharif, ist für das Begräbnis seiner Ehefrau kurzzeitig aus der Haft entlassen worden. Laut Informationsminister Fawad Chaudhry wurde in der Nacht zum Mittwoch auch seine Tochter Maryam entlassen, um Sharif in die östliche Stadt Lahore zu begleiten. Sharifs Frau Begum Kulsoom Nawaz war am Dienstag in einer Klinik in London an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Offiziell wurde Sharif für 12 Stunden aus der Haft entlassen. Allerdings werde die Entlassung mit großer Wahrscheinlichkeit verlängert, bis die Begräbnisfeiern abgeschlossen seien, sagte ein Richter der Deutschen Presse-Agentur.

Nawaz Sharif, der drei Mal Ministerpräsident Pakistans war, erfuhr von dem Tod seiner Frau im Gefängnis in Pakistan. Sharif war im Juli in Abwesenheit wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte sich gerade in London bei seiner Frau befunden, als er verurteilt wurde. Eine Woche später kehrte er nach Pakistan zurück und stellte sich den Behörden. Er und seine ebenfalls verurteilte Tochter Maryam wurden direkt nach ihrer Ankunft am Flughafen inhaftiert.