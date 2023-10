CHIANG MAI: Die Polizei hat am Donnerstag (5. Oktober 2023) einen Norweger (58) verhaftet, der seinem homosexuellen thailändischen Liebhaber (39) in dessen Haus im Bezirk Mueang in der Provinz Chiang Mai die Kehle durchgeschnitten haben soll.

Der Ausländer wurde unter dem Vorwurf des Mordes an dem Thailänder verhaftet, der am Dienstag um 21.00 Uhr mit aufgeschlitzter Kehle in einem Haus in Ban Wang Sing Kham im Tambon Pa Daed aufgefunden wurde.

Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie den Ausländer in dem Haus vor, der jedoch leugnete, den Mann getötet zu haben. Stattdessen beteuerte er, dass er an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leiden würde und keine Kraft gehabt hätte, seinen Geliebten anzugreifen. Er behauptete, dass sein Geliebter von einem Angreifer getötet worden sei, der vom Tatort floh.

Die Ermittler der Polizei bezweifelten seine Aussagen und sammelten am Tatort forensische Beweise und untersuchten die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera im Haus, bevor sie einen Haftbefehl gegen den Norweger erwirkten.

Die Polizei bezweifelte auch seine Behauptungen, dass er an der ALS-Krankheit leide, da er keine medizinischen Beweise vorlegen konnte.

Der Mann wurde auf das Polizeirevier Mueang Chiang Mai gebracht, um ein gerichtliches Verfahren einzuleiten, und die Polizei wird einen norwegischen Dolmetscher und einen freiwilligen Anwalt hinzuziehen, um den Mann bei weiteren Verhören zu unterstützen.