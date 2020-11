HUA HIN: Die perfekte Kombination aus Spaß und sportlicher Betätigung bietet der „Hua Hin Night Run Super Fun on the Beach“ am Samstag, 28. November am Hua Hin Beach.

Neben dem Strand- und Nachtlauf (5 km und 11 km) wird die Sportveranstaltung im Rahmen des „Happy Festivals“ mit einer Heißluftballonshow, Konzerten mit bekannten thailändischen Bands und einer Schlemmermeile mit Essensständen namhafter Restaurants des königlichen Seebads abgerundet, so dass sich die Besucher auf ein unterhaltsames Spektakel für die ganze Familie freuen dürfen. Weitere Informationen zur Veranstaltung findet man auf Facebook unter dem Suchbegriff „Hua Hin Night Run Super Fun on the Beach“.