Von: Björn Jahner | 15.12.19

HUA HIN: Erleichterung herrscht derzeit unter den Händlern des Chat Chai Night Market in der Dechanuchit Road, einem der ältesten Nachtmärkte in Hua Hin.

Nachdem die Verträge für die Standplätze am 14. Juni dieses Jahres ausgelaufen waren, gab die Polizei des königlichen Seebads Mitte November auf einer Sitzung unter dem Vorsitz von Hua Hins stellvertretenden Bürgermeister Montri Chuphu bekannt, dass die Stadtverwaltung die Verträge aller Händler um ein weiteres Jahr verlängert hat. Die Beamten nutzten das Treffen auch, um die Marktbudenbetreiber über alle behördlichen Vorschriften aufzuklären. So dürfen die Händler ihre Stände erst ab 16 Uhr aufbauen und müssen sie bis spätestens 00.30 Uhr wieder abgebaut haben, denn über Nacht sind in dem Gebiet keine Stände erlaubt. Die Höhe der Marktbuden und Zelte ist auf 2,50 Meter begrenzt; die Verkäufer dürfen zudem nur die Waren anbieten, die in ihrer vorhandenen Lizenz aufgeführt sind. Der Verkauf weiterer Produkte setzt die Beantragung einer neuen Lizenz voraus. Bei Verstößen gegen die Marktregeln droht wiederum der Lizenzentzug.