Neues aus der Raumfahrt am Dienstag

Drei Amerikaner und ein Russe an ISS angekommen

CAPE CANAVERAL: Zum wiederholten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges und den daraus resultierenden Spannungen zwischen Russland und den USA sind Raumfahrer beider Länder gemeinsam zur Raumstation ISS geflogen.

Drei Amerikaner und ein Russe sind am Dienstag an der Raumstation ISS eingetroffen. Sie wurden von der aktuellen ISS-Besatzung herzlich begrüßt, wie auf der Videoübertragung der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen war. Die sogenannte «Crew-8» war am Sonntag (Ortszeit) am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Sie flog an Bord eines «Crew Dragon» der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk zur ISS.

Damit gelangten zum wiederholten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mit den daraus resultierenden Spannungen zwischen den USA und Russland Raumfahrer beider Länder gemeinsam ins All.

Die Nasa-Astronauten Matthew Dominick und Michael Barratt, ihre Kollegin Jeanette Epps sowie der Kosmonaut Alexander Grebenkin sollen rund ein halbes Jahr auf der ISS arbeiten, geplant sind unter anderem verschiedene medizinische Experimente. Für Epps, Grebenkin und Dominick ist es der erste Raumflug, Barratt besucht zum dritten Mal die Raumstation. An Bord befand sich diesmal bereits eine siebenköpfige Crew.