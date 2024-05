Neues aus der Raumfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.24 | Überblick

Chinas Mondsonde «Chang'e-6» soll am Freitag starten

PEKING: China will an diesem Freitag (3. Mai) seine nächste Mondsonde auf den Weg bringen. Die Vorbereitungen für den Start von «Chang'e-6» liefen auf Hochtouren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch unter Berufung auf die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA. Eine Uhrzeit für den geplanten Start wurde zunächst nicht genannt. Bei der Mission sollen erstmals Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes zur Erde gebracht werden.

Zur Vorbereitung hat China bereits einen Kommunikationssatelliten in die Mondumlaufbahn gebracht. Dieser ist notwendig, damit die Sonde, die auf der erdabgewandten Seite des Mondes landen soll, Kontakt zum Kontrollzentrum auf der Erde halten kann.