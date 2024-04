China will Anfang Mai nächste Mondsonde starten

PEKING: «Chang'e-6» soll erstmals Proben von der Rückseite des Mondes sammeln und zur Auswertung auf die Erde bringen. Bis 2030 sollen dann chinesische Astronauten auf dem Erdtrabanten landen.

China will Anfang Mai seine nächste Sonde zum Mond schicken. Die Mission, bei der erstmals Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes zur Erde gebracht werden sollen, stelle eine «neue Phase» des chinesischen Mond-Programms dar, hieß es am Montag in einem Kommentar der staatlichen Zeitung «China Daily». Das nach einer Mondgöttin benannte Programm trägt den Namen «Chang'e».

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua vom Sonntag laufen die Vorbereitungen für den Start auf Hochtouren. Die neue Mondsonde «Chang'e-6» und die Trägerrakete vom Typ «Langer Marsch-5 Y8» seien zum Startplatz des Weltraumbahnhofs Wenchang auf der chinesischen Tropeninsel Hainan gebracht worden. Als Nächstes stünden nun Funktionstests und die Betankung vor dem Start an. Dieser solle zu einem «geeigneten Zeitpunkt Anfang Mai» erfolgen.

Zur Vorbereitung der Mission hat die Volksrepublik bereits einen Kommunikationssatelliten in die Mondumlaufbahn gebracht. Dieser ist notwendig, damit die Sonde Kontakt zum Kontrollzentrum auf der Erde halten kann, denn sie soll im Süden des Mondes auf der erdabgewandten Seite landen.

Bis 2030 will China auch eine bemannte Mission zum Mond schicken. Der Erdtrabant ist für viele Nationen auch deshalb wieder interessant geworden, weil dort wertvolle Rohstoffe vermutet werden.