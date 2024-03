Neues aus der Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.03.24 | Überblick

Sheryl Crow wehrt sich gegen Song-Veröffentlichungen nach ihrem Tod

KÖLN: Ob Prince, Freddie Mercury oder zuletzt die Beatles: Immer wieder erscheinen postum Songs und Alben von verstorbenen Künstlerinnen und Künstlern - mittlerweile auch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz. US-Rocksängerin Sheryl Crow (62) wehrt sich bereits zu Lebzeiten dagegen. «Ich habe Anwälte dafür bezahlt, um sicherzustellen, dass meine Kunst, meine Stimme und mein Abbild in meinem Grab bleiben und nicht ausgegraben werden», sagte Crow der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist so irrsinnig, woran du heute alles denken musst, um dein Lebenswerk nach deinem Tod zu schützen.»

Sie habe auch Vorkehrungen getroffen, falls in ihrem Nachlass noch unveröffentlichte Songs entdeckt würden. «Ich habe in meinem Testament hinterlegt, dass keine Demoaufnahme von mir nach meinem Tod veröffentlicht werden darf, damit andere damit Geld verdienen.» Das habe auch einen einfachen Grund. «Bei meinem Musikkatalog ist es so: Wenn ich Songs nicht veröffentlicht habe, hatte das seine Gründe. Ich war damit unzufrieden oder stand nicht ganz dahinter.»

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin («All I Wanna Do», «Soak Up The Sun») bringt an diesem Freitag ihr elftes Album «Evolution» auf den Markt, in der gleichnamigen Single geht es um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz.

Nach Oscar-Gewinn: Neue Drama-Rolle für Cillian Murphy

LOS ANGELES: Mit seiner Darstellung des Physikers J. Robert Oppenheimer holte Cillian Murphy den diesjährigen Oscar als bester Hauptdarsteller. Nun will der irische Star erneut eine historische Figur spielen.

Vor gut zwei Wochen holte der irische Schauspieler Cillian Murphy seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller, nun hat der «Oppenheimer»-Star die nächste Rolle sicher. Erneut wählt der 47-Jährige eine historische Figur in einem Drama: Die von ihm gegründete Produktionsfirma «Big Things Films» gab das Projekt am Montag (Ortszeit) gemeinsam mit dem Branchenportal Deadline.com bekannt. Demnach bringt Murphy als Hauptdarsteller und Produzent die auf der Buchvorlage «Blood Runs Coal» und historischen Tatsachen beruhende Geschichte der brutalen Ermordung eines Bergarbeiter-Gewerkschaftlers auf die Leinwand.

Das Studio Universal Pictures, das auch «Oppenheimer» herausbrachte, hat sich die Drehrechte an dem Buch von Autor Mark A. Bradley gesichert. Es schildert die Hintergründe der Ermordung des Aktivisten Joseph A. Yablonsky am 31. Dezember 1969 in seinem Haus im US-Bundesstaat Pennsylvania. Auch seine Ehefrau und Tochter wurde von Eindringlingen erschossen. Zuvor hatte sich Yablonsky einen bitteren Wahlkampf mit dem Gewerkschafts-Präsidenten Tony Boyle geliefert. Yablonskys Sohn Chip, ein Anwalt für Arbeitsrecht, war zum Tatzeitpunkt nicht Zuhause. Er machte es zu seiner Aufgabe, die Morde zu rächen. Der korrupte Boyle geriet als Drahtzieher der Auftragsmorde unter Verdacht und wurde schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Laut «Deadline.com» verkörpert Murphy den Sohn Chip Yablonski.

Murphy erlangte 2002 mit dem Endzeit-Horrorfilm «28 Days Later» weltweite Bekanntheit und spielte jahrelang in der Serie «Peaky Blinders» mit. «Oppenheimer»-Regisseur Christopher Nolan holte ihn auch für Filme wie «Batman Begins», «The Dark Knight» «Inception» und «Dunkirk» vor die Kamera.