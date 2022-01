Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

«Tatort»-Kommissar Daniel Sträßer wieder auf der Bühne

BERLIN: Der Berliner Schauspieler und SR-«Tatort»-Kommissar Daniel Sträßer freut sich, nach fast dreijähriger Bühnenabstinenz wieder Theater zu spielen. Am 29. Januar soll er bei der Volksbühne in Berlin in der Uraufführung «MiniMe» zu sehen sein, einem Kammerspiel der ungarischen Autorin Kata Wéber in der Inszenierung ihres Mannes, Kornél Mundruczó.

«Ich hatte tatsächlich gehörigen Respekt, nach dieser Pause wieder am Theater zu arbeiten», räumte der 34-jährige Sträßer im Interview der Deutschen Presse-Agentur ein. Dabei habe ihm jedoch in die Hände gespielt, dass Mundruczó sowohl Theater- als auch Filmregisseur sei. Dadurch habe er einen «recht filmischen Zugang zum Theater» - sowohl was die Spielweise als auch das Vokabular anbelange. «Das hat mir diesen neuerlichen Schritt in die eigentlich sehr alte Heimat erleichtert», so Sträßer, der einige Jahre Ensemble-Mitglied am Burgtheater Wien war. Theater zu spielen oder für einen «Tatort» zu drehen, seien «natürlich zwei absolut unterschiedliche paar Schuhe», sagte Sträßer. «Die ich aber beide sehr gerne trage.»

Am Sonntagabend (23.1.) stand der dritte Saarbrücker «Tatort» an der Seite von Vladimir Burlakov (alias Hauptkommissar Leo Hölzer) auf dem Programm. «Das Herz der Schlange» ist wie schon der Vorgänger «Der Herr des Waldes» (2020) ein packender Thriller von Hendrik Hölzemann.

Ab März zeigt sich der 34-jährige Sträßer dann in einer weiteren Rolle: Dann startet die Sky-Dramaserie «Funeral for a dog».

Neuseelands Premierministerin muss Hochzeit wegen Corona verschieben

WELLINGTON: Die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern muss ihre Hochzeit wegen neuer Coronavirus-Restriktionen im Land verschieben. Grund dafür seien erste bekannt gewordene Fälle von Infektionen mit der Omikron-Variante im Land, sagte Ardern am Sonntag bei einer überraschend einberufenen Pressekonferenz in Wellington. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden, soll unter anderem noch ab Sonntag die Zahl von Menschen bei Versammlungen reduziert werden.

Nun habe sie auch die Hochzeit mir ihrem Verlobten Clarke Gayford verschoben. Termin und Ort des Ereignisses waren bisher nicht bekannt, ebensowenig wie der neue Termin. «So ist das Leben halt», antwortete sie auf eine Frage zu ihren Gefühlen wegen der Verschiebung. «Es geht mir auch nicht anders, wenn ich das sagen darf, als tausenden von Neuseeländern, die noch schlimmere Auswirkungen der Pandemie erlebten.»

In Neuseeland wurden unter den knapp fünf Millionen Einwohnern bisher rund 15.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert, 52 Menschen starben.